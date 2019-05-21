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В Украине стартовало ВНО-2019: что нужно знать абитуриентам

вторник, 21 мая 2019, 12:56
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Во вторник, 21 мая, в Украине стартовало внешнее независимое тестирование.

В связи с этим на сайте ВНО далии рекомендации абитуриентам.

В частности, абитуриентам рекомендуют взять с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.

Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе какие-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.

Помимо этого, участникам ВНО во время прохождения теста по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором и тому подобное.

В случае, если абитуриент взял с собой предметы, не предусмотренные процедурой внешнего оценивания (верхняя одежда, зонты, сумки, книги, калькуляторы, отключеннные мобильные телефоны, другие средства связи, устройства считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации, а также отдельные элементы, которые могут быть составляющими соответствующих технических средств или устройств, печатные или рукописные материалы, средства, предметы, приборы), участники ВНО оставляют в специально отведенном месте, на которое укажет инструктор в аудитории тестирования.

Что касается, графика проведения ВНО, то 21 мая абитуриенты сдают математику; 23 мая - украинский язык и литературу; 27 мая - испанский, немецкий, французский языки; 28 мая - английский язык; 30 мая – физику; 4 июня - историю Украины; 6 июня – биологию; 11 июня – географию; 13 июня – химию.

Как сообщал "Апостроф", с 2021 года в ВНО для выпускников школ войдет еще несколько обязательных предметов, а тестирование по украинскому языку и математике будут 2-х уровней сложности.

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