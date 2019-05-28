Ученые создали уникальное прозрачное дерево: видео

Ученые Стокгольма представили миру новый уникальный вид древесины, который полностью прозрачен.

Об этом сообщает The Guardian.

Для экспериментов шведские ученые использовали специальное бальсовое дерево. Из этого вида дерева ученые пытались вывести лигнин – органическое вещество, которое вместе с целлюлозой составляет основу древесины и отвечает за прочность и цвет.

Вместо лигнина в "поры" дерева вживляли акрил, чтобы сохранить структуру дерева и сделать его прозрачным. Как оказалось, он для этой цели подошел идеально, ведь он не биоразлагаемый и прекрасно поглощает тепло.

Новую древесину собираются использовать как экологически чистый материал для энергоэффективных домов и заменить таким образом пластиковые или стеклянные окна на полностью деревянные.

Очевидным преимуществом материала является то, что он многофункциональный, хорошо пропускает свет и сохраняет тепло.

В частности, 100 граммов прозрачного дерева может поглотить до 8 тысяч Джоулей тепла. Это равно количеству тепла, которое одноваттная лампа производит за 2 часа. Обычно новая древесина полупрозрачная, а полностью прозрачной становится при нагревании.

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