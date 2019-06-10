RU  UA  EN

понедельник, 10 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

10 июня

04:31
Революционная разработка: в США готовят к полету секретный самолет, фото
02:36
Ходят с оружием за самогоном: фанат "русского мира" пожаловался на боевиков ДНР
01:23
​Тонуть нечему: в сети показали последствия наводнения в известном музее оккупированного Крыма
00:27
Голос.Діти-5: лучшие выступления и итоги 3 выпуска
00:18
Путин в правильном ракурсе: сеть взорвало необычное фото

9 июня

23:34
Португалия стала первым чемпионом в истории Лиги наций: видеообзор
23:31
Генпрокуратура возобновила расследование против олигарха Януковича
22:34
В Польше грузовик протаранил 6 авто: множество погибших, опубликовано фото и видео
22:02
Бойца "Азова", погибшего на Донбассе, провели в последний путь: фото
21:30
На Волыни столкнулись пассажирский автобус и авто: фото с места смертельной аварии
20:59
Зеленского поблагодарили за отсутствие в списках одиозных кандидатов
20:47
Скандальный нардеп-беглец заявил о возвращении в Украину и участии в выборах
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Революционная разработка: в США готовят к полету секретный самолет, фото

понедельник, 10 июня 2019, 04:31
переглянути новину українською

Самолет Celera 500L, который секретно разрабатывали в компании Otto Aviation около 10 лет, заметили в аэропорту Южной Калифорнии, США.

Об этом сообщает "Naked Science".

Как отмечается, новый самолет может серьезно нарушить баланс на рынке авиаперевозок.

Пилотировать самолет сможет один летчик, взлетать машина сможет с любого аэродрома. Предполагается, что скорость полета будет достигать 820 километров в час, в то время как расход топлива составит примерно четыре литра на 50-70 километров. Это чрезвычайно хорошие показатели, в разы превосходящие в плане экономичности показатели уже находящихся в эксплуатации машин, таких как легкий Pilatus PC-12.

В конструкции самолета создатели применили толкающий винт, ранее не нашедший слишком широкого распространения в авиации.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", компания Hermeus уведомила о плане разработать самолет, который будет способен летать со скоростью до пяти Махов, концепт был выложен компанией в открытый доступ.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Поколение Z: как найти подход к современным детям

Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям

Выпускники вузов в Украине оказываются в минусе, но есть другой вариант – эксперт по образованию

Harm reduction: быть здоровым, не изменяя себе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: