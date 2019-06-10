Революционная разработка: в США готовят к полету секретный самолет, фото

Самолет Celera 500L, который секретно разрабатывали в компании Otto Aviation около 10 лет, заметили в аэропорту Южной Калифорнии, США.

Об этом сообщает "Naked Science".

Как отмечается, новый самолет может серьезно нарушить баланс на рынке авиаперевозок.

Пилотировать самолет сможет один летчик, взлетать машина сможет с любого аэродрома. Предполагается, что скорость полета будет достигать 820 километров в час, в то время как расход топлива составит примерно четыре литра на 50-70 километров. Это чрезвычайно хорошие показатели, в разы превосходящие в плане экономичности показатели уже находящихся в эксплуатации машин, таких как легкий Pilatus PC-12.

В конструкции самолета создатели применили толкающий винт, ранее не нашедший слишком широкого распространения в авиации.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", компания Hermeus уведомила о плане разработать самолет, который будет способен летать со скоростью до пяти Махов, концепт был выложен компанией в открытый доступ.