В Аравийском море бесследно исчез остров: фото со спутника

В Аравийском море вблизи берегов Пакистана бесследно исчез остров Залзала, образованный в 2013 году после землетрясения.

Об этом сообщает турецкое агентство "Анадолу".

Так, в Национальном институте океанографии Пакистана (NIO) заявили об исчезновении острова после того, как NASA предоставило фотографии со спутника.

Отмечается, что остров появился в результате извержения вулкана, вызванного мощным землетрясением магнитудой 7,7 баллов в провинции Белуджистан и Синд на юге Пакистана. Его высота составляла 20 метров, ширина 90 метров, а длина 40 метров.

Остров Залзала был таким. Фото: dawn.com

Бывший директор NIO Асыф Инам подчеркнул, что подобного рода острова, как правило, существуют недолго.

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