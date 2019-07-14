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В Аравийском море бесследно исчез остров: фото со спутника

воскресенье, 14 июля 2019, 12:30
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В Аравийском море вблизи берегов Пакистана бесследно исчез остров Залзала, образованный в 2013 году после землетрясения.

Об этом сообщает турецкое агентство "Анадолу".

Так, в Национальном институте океанографии Пакистана (NIO) заявили об исчезновении острова после того, как NASA предоставило фотографии со спутника.

Отмечается, что остров появился в результате извержения вулкана, вызванного мощным землетрясением магнитудой 7,7 баллов в провинции Белуджистан и Синд на юге Пакистана. Его высота составляла 20 метров, ширина 90 метров, а длина 40 метров.

Остров Залзала был таким. Фото: dawn.com

Бывший директор NIO Асыф Инам подчеркнул, что подобного рода острова, как правило, существуют недолго.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые шокировали прогнозом по изменениям климата.

Также исследователи сделали громкое заявление по древним останкам Homo sapiens.исследователи сделали громкое заявление по древним останкам Homo sapiens.

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