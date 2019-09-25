Астрономы приоткрыли тайну гибели галактик

Команда канадских ученых полностью исследовала 51 галактику в скоплении Девы в поисках молекулярного водорода — газа, из которого возникают новые звезды.

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на результаты исследования ученых.

Проект под названием VERTICO имеет своей целью изучить взаимодействие галактик с окружением — основной фактор, влияющий на их способность образовывать звезды. Астрономы пытаются выяснить причины, по которым звездообразование в некоторых районах Вселенной начало прекращаться.

В исследованиях используется массив телескопов ALMA - крупнейший из существующих наземных астрономических проектов. Он представляет собой набор радиоприемников на высоте 5000 метров в пустыне Атакама на севере Чили и идеально подходит для изучения облаков плотного холодного газа, из которого формируются новые звезды.

Известно, что гравитационные силы ускоряют движение галактик до огромных скоростей и перегревают плазму между галактиками до температур, настолько высоких, что она светится в рентгеновском диапазоне. Сильное взаимодействие галактик со своим окружением и друг с другом могут погасить их звездообразование. Для достаточно массивной галактики прекращение создания новых звезд равносильно смерти, так как она в скором, по космическим меркам, времени начинает терять источники энергии и вся масса постепенно превращается в квазар.

На данный момент команда ученых полностью исследовала 51 галактику в скоплении Девы - ближайшее к нам массивное скопление галактик, которое находится в процессе формирования, что позволяет получить его снимки на разных стадиях жизненного цикла. Галактики в скоплении Девы наблюдались практически на всех длинах волн в электромагнитном спектре, но обнаружить следы молекулярного водорода - газа, из которого возникают новые звезды - астрономам не удалось.

Исследования соседних кластеров звезд продолжаются также, как и поиск причины наблюдаемой гибели галактик.

Как сообщал "Апостроф", ученые из Института Макса Планка сделали неожиданное заявление о возрасте Вселенной.