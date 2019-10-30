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Ученые шокировали сеть видом офисных работников через 20 лет: фото

среда, 30 октября 2019, 04:43
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Всего через 20 лет у обычного офисного работника появится горбатая спина, выпирающий живот и болезненные глаза.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного британскими учеными, создавшими куклу в натуральную величину, которая показывает все будущие болячки офисных работников, передает Sky News.

Кукла Эмма имеет целый букет медицинских проблем: варикозные вены, выступающий желудок, горб на спине, красные и болезненные глаза и прочее.

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Уильям Хайям, проводивший исследование, считает, что если не будут приняты необходимые меры, то через 20 лет все офисные сотрудники будут выглядеть как Эмма. По его словам, ритм жизни офисных работников нужно существенно изменить: добавить больше движения, следить за осанкой при сидении, регулярно ходить в перерывах между работой.

Интересно, что проблемы со здоровьем серьезно ударят и по бизнесу. Исследования уже сейчас показывают, что более 90% офисных работников в Великобритании, которые страдают от проблем со здоровьем в связи с их работой, работают хуже.

Примерно 50% всех британских рабочих, опрошенных в рамках исследования, сказали, что из-за работы у них появились проблемы со зрением, а у 49% были проблемы со спиной.

В сети отреагировали с юмором на опубликованные фото куклы Эммы. "Мы все будем выглядеть как Тереза Мей", - заметил один из комментаторов.

О негативном влиянии на здоровье жизни в большом городе читайте в материале "Апострофа": Городские джунгли: как мегаполис влияет на здоровье.

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