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Кентавр и другие "звери": в России показали "детей" робота Федора, которых запустят в космос

четверг, 14 ноября 2019, 04:36
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В ближайшие десятилетия в России, вместо робота FEDOR, планируют запустить в открытый космос "кентавра" и человекоподобного робота.

Об этом заявил исполнительный директор "Роскосмоса" Александр Блошенко, передает Интерфакс.

"Этот FEDOR уже не полетит. Будут его дети", - сказал Блошенко.

Робот отправился на МКС 22 августа и вернулся 7 сентября. С его помощью проводили эксперименты по отработке мелкой моторики руки в условиях невесомости.

Аналогичные FEDOR работы в ближайшее время полетят на корабле "Орел" в автономный полет по орбите вокруг Земли. А в 2031-2035 годах на Луну запустят "кентавра" с человекообразной верхней частью и шасси вместо ног. В 2036-2040 годах ученые планируют создать человекоподобного робота и отправить его на российскую лунную базу.

Как ранее писал "Апостроф", в конце августа российский экспериментальный робот Федор (FEDOR) отправился на Международную космическую станцию с определенной программой задач. Его отправили с мягкой игрушкой на борту космического корабля "Союз МС-14".


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