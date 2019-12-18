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Ученые воссоздали внешность женщины, жившей 6 тыс. лет назад: фото

среда, 18 декабря 2019, 09:34
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Фото: ВВС

Ученые показали, как выглядела женщина из Скандинавии, которая жила шесть тысяч лет назад.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ВВС.

Благодаря следам зубов, которые женщина оставила в древний "жевательной резинке", ученые смогли получить ДНК для расшифровки ее генетического кода. Это первый раз, когда целый древний геном человека получили из чего, кроме человеческой кости.

Весь генетический код женщины или геном расшифровывали и использовали для разработки модели, как она могла выглядеть.

Она была генетически ближе к охотникам-собирателям из материковой Европы, чем к тем, кто в то время жил в центральной Скандинавии. И, как и жители Западной Европы, имела темную кожу, темно-каштановые волосы и голубые глаза.

Она, скорее всего, происходила из популяции переселенцев, переселились из Западной Европы после отступления ледников.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые разгадали тайну загадочных статуй на острове Пасхи.

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