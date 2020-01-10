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Доставляет еду и умеет мяукать: в Китае представили необычного робота, видео

пятница, 10 января 2020, 03:10
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Робот-кот-официант из Китая Фото: Скриншот

В Китае был разработан робот-официант, стилизованный под кота.

Об этом сообщается на сайте компании PuduTech, которая вела работу над роботом.

"Кот" был презентован на выставке потребительской электроники CES 2020, разработчики оснастили его четырьмя подносами, выдерживающими до 10 кг, системой навигации, которая позволяет перемещаться автономно, а также сенсорным дисплеем. Именно через дисплей робот получает команды. Поверхность его оснащена сенсорами, способными фиксировать прикосновения.

На презентации также показали, как во время доставки заказа робот показывает на дисплее изображение мордочки кота, нарисованной в аниме-стилистике, и при приближении к столу издает звук, похожий на мяуканье. Также кота можно гладить и на это он реагирует практически как настоящее животное.

Разработка получила название BellaBot.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что на дежурство в полицию штата Массачусетс в США заступит собака-робот Spot.

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