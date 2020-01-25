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Смогли заглянуть в прошлое: древняя звезда раскрыла ученым секреты появления Вселенной

суббота, 25 января 2020, 05:28
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Ученые из обсерватории Keck обнаружили в составе древней звезды J0815+4729 в созвездии Рысь кислород, который был создан не в момент Большого взрыва, а после, в результате реакций ядерного синтеза.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на публикацию в журнале The Astrophysical Journal Letters.

"Благодаря звезде, расположенной в наших окрестностях, мы смогли заглянуть в прошлое. Ждем новых данных, которые позволят лучше понять, как кислород и другие элементы наполнили молодую Вселенную", – заявил работник обсерватории Джон О’Мира.

Отмечается, что кислород является, в частности, основным компонентом земной коры, но не существовал во Вселенной после Большого взрыва, а стал появляться позднее.

"Состав звезды указывает, что она сформировалась через несколько миллионов лет после Большого взрыва, возможно, из материала, выброшенного первыми сверхновыми Млечного Пути", – пояснил автор исследования из Канарского института астрофизики Хонай Гонсалес.

Ученые назвали обогащенную кислородом звезду J0815+4729 "уникальной" и предположили, что она была создана первыми сверхновыми.

Как сообщал "Апостроф", ранее исследователи из США заявили, что одна из самых ярких звезд на небе – Бетельгейзе готова в любой момент взорваться и стать сверхновой.

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