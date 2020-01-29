Тело просвечивается полностью: ученые впервые за десятки лет обнаружили уникальных животных

В Боливии исследователи обнаружили представителей редкого вида лягушек, которых не видели в стране последние 18 лет.

Об этом сообщает BBC.

Так называемых стеклянных или "прозрачных" лягушек нашли в Национальном парке Карраско. Трех рептилий обнаружили в парке во время поиска животных, которым угрожает строительство новой гидроэлектростанции.

"То, что мы снова нашли вид, вселяет в нас надежду относительно будущего стеклянных лягушек — едва ли не самых харизматичных земноводных в мире — а также будущего других видов", — сообщили ученые журналистам.

Лягушек уже перенесли в специальный центр защиты дикой природы. Там надеются привлечь их к размножению.

Стеклянные лягушки — семейство мелких земноводных, которые обитают в Южной Америке. Их размеры составляют 0,8 — 7,5 сантиметров. Особенностью представителей данного семейства является полупрозрачность тела, особенно кожных покровов.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали фотографии из заповедника в Чернобыле, на которых видно лося и белохвостого орлана.