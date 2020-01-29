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В США нашли останки неизвестного ранее вида динозавра: фото

среда, 29 января 2020, 01:19
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Исследователи из Университета Юты (США) идентифицировали новый вид динозавров, который жил на территории Северной Америки свыше 150 миллионов лет назад и был доминирующим хищником в своей экосистеме.

Результаты исследований палеонтологов опубликованы в журнале PeerJ.

Новый для исследователей вид принадлежит к аллозаврам - группе мелких и крупнотелых двуногих плотоядных динозавров, которые жили в Юрский и Меловой периоды. Ранее ученые считали, что в это время на территории Северной Америки существовал только один вид этих рептилий - Allosaurus fragilis. Анализ двух полных скелетов, которые собирались по частям с 1990 года, показал существование более раннего представителя этого рода.

Новый вид, получивший название Allosaurus jimmadseni, появился по меньшей мере на пять миллионов лет раньше и был самым распространенным и доминирующим хищником в своей экосистеме. У него были относительно длинные ноги и хвост, а также длинные передние лапы с тремя острыми когтями.

Этот вид динозавров характеризует короткий узкий череп с низкими лицевыми гребнями, простирающимися от рогов перед глазами до носа, и относительно узкой задней частью черепа с плоской поверхностью. Таким образом его поля зрения перекрывались гораздо меньше, а череп был слабее.

Allosaurus jimmadseni передвигался на двух длинных задних лапах, а передние короткие служили ему "руками", как у тираннозавров. Он достигал в длину 8-9 метров, а весил порядка 1,8 тонны. В ходе охоты рептилия пользовалась своими мощными челюстями, содержащими до 80 зубов.

Как сообщал "Апостроф", немецкие палеонтологи при помощи мощных источников нейтронов провели томографию окаменевших яиц из кладки динозавра-овирапторида и сделали невероятное открытие.

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