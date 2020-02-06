Космический зонд NASA поставил новые "солнечные" рекорды: видео

Космический зонд Parker Solar Probe поставил рекорд по своей работе в открытом космосе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу NASA.

Отмечают, что 23 января зонд начал четвертую операцию по сближению с Солнцем, а 29 января пролетел на минимальном расстоянии от светила.

1 февраля специалисты Лаборатории прикладной физики в Лореле (штат Мэриленд, США) получили от космического корабля сообщение "статус А". Это указывает на нормальную работу самого зонда и его приборов, которые собирают научные данные. Также такой статус означает лучший сигнал из четырех возможных, а любые незначительные проблемы аппарата, которые могли возникнуть, были обнаружены и ликвидированы автономными системами устранения неисправностей.

Кроме того, во время сближения Parker Solar Probe побил собственные рекорды скорости и близости к Солнцу для созданного человеком объекта. Космический корабль достиг скорости 244 255 миль в час (около 393 044 километров в час) и сблизился с Солнцем на дистанцию 11,6 миллиона миль (около 18,6 миллиона километров).

Тепловой экран Parker Solar Probe, названный Thermal Protection System (TPS), также достиг новых рекордных температур. По оценкам компьютерного моделирования, обращенная к Солнцу сторона TPS разогрелась до 612 градусов Цельсия, что примерно на 300 градусов выше, чем во время сближений со светилом, которые космический аппарат выполнил ранее.

Как подчеркивают в NASA, по мере того, как команда Parker Solar Probe узнает больше об условиях проведения миссии и работе космического аппарата, она увеличивает количество времени, в течение которого приборы работают и собирают данные.

Как сообщал "Апостроф", астронавты NASA Боб Бенкен и Дуг Херли могут стать первыми, кто совершит полет на коммерческом космическом корабле Crew Dragon уже этой весной.