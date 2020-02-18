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В NASA показали невероятное фото самых высоких облаков на земле

вторник, 18 февраля 2020, 02:05
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В сети было опубликовано фото самых высоких облаков в атмосфере планеты Земля.

Снимок выложило национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

В американском ведомстве уточнили, что такого типа облака видны только в тот момент, когда Солнце находится ниже линии горизонта.

"Открытка из края космоса. Эти электрические голубые облака видны только тогда, когда Солнце находится ниже горизонта Земли и подсвечивает их", - сообщили в NASA.

Также в управлении указали, что фото было сделано с борта Международной космической станции на высоте 433 на уровнем моря.

Как сообщал "Апостроф", ранее сотрудник Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) опубликовал анимированную модель Земли, на которой с поверхности постепенно исчезает вода

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