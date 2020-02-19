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В Австралии испытали беспилотник, который летает без топлива: фото

среда, 19 февраля 2020, 02:10
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В Австралии провели испытания электрического беспилотника PHASA-35, который питается от солнечных панелей, расположенных на корпусе.

Об этом сообщает профильное издание FlightGlobal.

Так, на крыльях аппарата PHASA-35 шириной в 35 м, расположены солнечные батареи, которые также накапливают дополнительную энергию для поддержания аппарата в воздухе. Беспилотник может в течение года летать в стратосфере на высоте 20 км. Также он может переносить до 40 кг веса, в частности, антенны.

В ходе испытаний на полигоне ВВС Австралии БПЛА пролетел на высоте 2 км, исследователи уточнили, что на следующих тестах высота будет увеличена.

Директор компании-разработчика аппарата BAE Systems Иэн Малдауни назвал испытания "выдающимися", и отметил, что они показали потенциал для создания "боевой воздушной системы" в ближайшие годы. Также было объявлено, что беспилотник сможет быть использован для доставки сетей 5G.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали видео, как дронов используют для высадки деревьев в тяжелых ландшафтных условиях.

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