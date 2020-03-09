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Украинцы смогут увидеть суперлуну: названы точная дата и время

понедельник, 09 марта 2020, 17:01
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9 марта жители Земли смогут увидеть третее полнолуние в этом году, оно совпадет с так называемым суперлунием, когда спутник максимального приблизится к Земле.

Об этом сообщает "Апостроф".

На этот раз украинцам, можно сказать, повезло. Ведь суперлуние будет видимым в 19:48 по киевскому времени. Поэтому на всей территории Украины оно будет хорошо видно. При этом восход полной Луны начнется в 17:45, а закат – утром 7:28 (10 марта).

Это явление, при котором Луна максимально сблизится с Землей. Спутник будет вращается вокруг Земли не по круговой, а по эллиптической орбите, поэтому в некоторый период времени Луна оказывается на максимально близком расстоянии от Земли.

В момент суперлуния Луна выглядит особенно большой – ее диаметр увеличивается на 15%.

Следующие полнолуние можно увидеть 8 апреля, 7 мая, 5 июня, 5 июля, 3 августа, 2 сентября, 2 октября, 31 октября, 30 ноября и 30 декабря. Трое из них – в июне, июле и ноябре – будут совпадать с затмением Луны.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились впечатляющие фото Марса, за минуту до того, как красная планета исчезла из поля зрения за спутником Земли - Луной.

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