Найдено уникальное Евангелие, изданное по-арабски на деньги Мазепы: фото и видео

В Ливане нашли необычное раритетное Евангелие, издание которого спонсировал известный украинский гетман Иван Мазепа.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, в конце 2019 года, когда Православная церковь Украины (ПЦУ) получила Томос во время посещения Баламандского монастыря, в специальном Центре консервации была обнаружена раритетная находка.

"Выяснилось, что один сириец с Латакии обратился в мастерскую с просьбой о реставрации книги ... Трудно передать ощущение в тот момент, когда мы держали в руках эту историческую реликвию. Благодаря этой находке экземпляра "Евангелия" на территории Антиохийского патриархата мы присоединились к тем немногим украинцам и исследователям, которые все-таки держали его в руках", - рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

По его словам, за все время были найдены несколько библейских книг, но все они оказались неполными.

"Что мы можем сказать точно сегодня, - продолжает он. - Евангелие от Ивана Мазепы печатал Абдалла Захер, который здесь, в Ливане, считается первопечатником. Его фигура - еще одна ниточка между Ливаном и Украиной".

Отметим, что в Алеппо в 1706-1708 годах было напечатано несколько изданий "Евангелия", причем при поддержке нескольких спонсоров, среди которых был и Иван Мазепа, Евангелие которого и нашли.

Как сообщал "Апостроф", ранее вблизи Иерусалима нашли загадочный храм, которому 3 тысячи лет.

Также ранее ученые обнаружили подземный храм с десятками древних захоронений во Франции.