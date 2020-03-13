RU  UA  EN

пятница, 13 марта
  • НБУ:USD 25.95
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 марта

13:35
Брифинг СНБО по закрытию границ и прекращению авиасообщения: онлайн трансляция
13:34
Ани Лорак похвасталась дочерью-артисткой - девочка позирует под песню мамы Lime
13:32
Коронавирус в Радомышле: появились новые данные про здоровье женщины и источник заражения
13:30
Каковы первые признаки коронавируса и как защититься: детальное разъяснение
13:24
Появилась хорошая новость про украинку в Италии, подхватившую коронавирус
13:05
Принц Гарри и Меган оставили сына в Канаде - их обвинили в обиде на королеву, но виноват коронавирус Lime
13:00
В Киеве маленькие дети чуть не погибли, оставшись сами дома: фото
12:49
В Киеве из-за карантина родители ездят с детьми на работу: эксклюзивные фото
12:48
Тилль Линдеманн показал новое фото из Чернобыля - музыканта снова ругают за опасные выходки Lime
12:40
Найдено уникальное Евангелие, изданное по-арабски на деньги Мазепы: фото и видео
12:38
Глава МВД заявил про огромное число зараженных коронавирусом на Донбассе: видео
12:31
YUNA-2020 ищет новую дату для проведения церемонии награждения из-за карантина Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Найдено уникальное Евангелие, изданное по-арабски на деньги Мазепы: фото и видео

пятница, 13 марта 2020, 12:40
переглянути новину українською
Фото: Радио Свобода

В Ливане нашли необычное раритетное Евангелие, издание которого спонсировал известный украинский гетман Иван Мазепа.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, в конце 2019 года, когда Православная церковь Украины (ПЦУ) получила Томос во время посещения Баламандского монастыря, в специальном Центре консервации была обнаружена раритетная находка.

"Выяснилось, что один сириец с Латакии обратился в мастерскую с просьбой о реставрации книги ... Трудно передать ощущение в тот момент, когда мы держали в руках эту историческую реликвию. Благодаря этой находке экземпляра "Евангелия" на территории Антиохийского патриархата мы присоединились к тем немногим украинцам и исследователям, которые все-таки держали его в руках", - рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

По его словам, за все время были найдены несколько библейских книг, но все они оказались неполными.

"Что мы можем сказать точно сегодня, - продолжает он. - Евангелие от Ивана Мазепы печатал Абдалла Захер, который здесь, в Ливане, считается первопечатником. Его фигура - еще одна ниточка между Ливаном и Украиной".

Отметим, что в Алеппо в 1706-1708 годах было напечатано несколько изданий "Евангелия", причем при поддержке нескольких спонсоров, среди которых был и Иван Мазепа, Евангелие которого и нашли.

Как сообщал "Апостроф", ранее вблизи Иерусалима нашли загадочный храм, которому 3 тысячи лет.

Также ранее ученые обнаружили подземный храм с десятками древних захоронений во Франции.

Фотогалереи

Все
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Читайте также

Машинисты вместо юристов: как в Украине возродить рабочие специальности

DUO значит вдвое круче: тестируем новый IQOS 3 DUO

Презентация iPhone 11 и других новинок Apple: все подробности, фото и видео

Годовщина "битвы за Одесский медин": ради чего пожертвовали университетом со столетней историей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: