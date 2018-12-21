Никаких прогнозов: озвучены новые данные о состоянии избитого украинским боксером экс-чемпиона

Промоутер экс-чемпиона мира Адониса Стивенсона Ивон Мишель опроверг информацию о том, что канадский боксер, который был госпитализирован после нокаута в бою с украинцем Александром Гвоздиком, вышел из комы.

Слова Мишеля приводит BoxingScene.

"Врачи пока не дают никаких прогнозов по поводу того, чего ждать в будущем. В данный момент никаких улучшений нет. У него отличная команда врачей, которые заботятся о нем, которая ежедневно оценивает его состояние. Он по-прежнему нуждается в механической помощи, чтобы дышать", - сказал промоутер.

Напомним, Стивенсон был госпитализирован после нокаута в бою против украинца Александра Гвоздика. Канадский боксер находился в критическом состоянии с подозрением на кровоизлияние в мозг. В профилактических целях Стивенсон был введен в контролируемую искусственную кому, после чего его состояние изменилось с критического на стабильное.

Гвоздик нокаутировал Стивенсона в одиннадцатом раунде и отобрал у канадца пояс чемпиона мира.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что известный украинский боксер дал громкий прогноз на свой титульный бой.