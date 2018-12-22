Где смотреть онлайн Ювентус - Рома: расписание трансляций

22 декабря в рамх 17-го тура чемпионата Италии в Турине состоится матч между "Ювентусом" и "Ромой".

ЮВЕНТУС - РОМА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи - в 21.30.

Прямую трансляцию матча "Ювентус" - "Рома" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". В России встречу в прямом эфире покажет телеканал "Матч ТВ".

Напомним, "Ювентус" набрал 46 очков и уверенно лидирует в Серии А. В то же время "Рома", у которой в активе 24 очка, располагается лишь на седьмой строчке.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Ювентус" и "Рома" узнали своих соперников по 1/8 финала Лиги чемпионов.