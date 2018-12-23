Где смотреть онлайн женский масс-старт Кубка мира в Нове Место: расписание трансляций

Третий этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место завершится гонкой с массовым стартом среди женщин, которая пройдет 23 декабря..

СМОТРЕТЬ ВИДЕО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЮ ЖЕНСКОГО МАСС СТАРТА



Начало гонки - в 15.30.

Прямую трансляцию женского масс-старта можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Кроме того, трансляция масс-старта пройдет на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

От Украины в гонке выступят пять биатлонисток: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Валентина и Вита Семеренко.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что Валентина Семеренко вошла в десятку лучших в гонке преследования в Чехии.