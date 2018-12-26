Футболист сборной России стал лидером позорного рейтинга в Европе

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин вошел в символическую сборную худших трансферов чемпионата Франции минувшего лета.

Об этом сообщает Le 10 Sport.

22-летний Головин перешел в "Монако" из ЦСКА за 30 миллионов евро, став самым дорогим трансфером среди российских игроков. В этом сезоне российский хавбек сыграл за "Монако" 13 матчей во всех турнирах и отметился лишь двумя голевыми передачами. А в недавнем матче Лиги 1 Головин получил красную карточку и был за это дисквалифицирован на четыре игры. После 18 туров "Монако" находится в зоне вылета, на 19-м месте в чемпионате Франции.

Также в сборную худших трансферов вошли: Насер Шадли ("Монако", 12 миллионов евро), Маджид Уоррис ("Нант", аренда), Кевин Строотман (25), Неманья Радоньич (12), Дуе Чалета-Цар (19) (все - "Марсель"), Яннис Салибюр ("Сент-Этьен", аренда), Мизьян Маолида ("Ницца", 10), Гансо ("Амьен", аренда) и Мэтт Миязга ("Нант", аренда).

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