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Украинский боксер вошел в число претендентов на престижную награду

четверг, 27 декабря 2018, 17:25

Украинец Александр Усик (16-0, 12 КО) претендует на звание лучшего боксера мира в 2018 году по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Об этом сообщает официальный Instagram WBC.

Напомним, что 31-летний Усик завоевал чемпионский пояс WBC в январе этого года, победив представителя Латвии Майриса Бриедиса. В июле украинец защитил этот титул, одержав победу над россиянином Муратом Гассиевым. В данный момент Усик является суперчемпионом мира в первом тяжелом весе, также владея поясами по версиям WBO, WBA и IBF.

Также в число претендентов вошли:

- Сауль Альварес (Мексика, 51-1-2, 35 КО) - чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе, чемпион мира по версиям WBA и WBC в среднем весе.

- Майки Гарсия (США, 39-0, 30 КО) - чемпион мира по версии WBC в легком весе.

- Деонтей Уайлдер (США, 40-1-0, 39 КО) - чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе.

- Ванхенг Менайотин (Таиланд, 51-0, 18 КО) - чемпион мира по версии WBC в минимальном весе.

- Каллум Смит (Великобритания, 25-0, 18 КО) - суперчемпион мира по версии WBA во втором среднем весе, обладатель пояса WBC Diamond во втором среднем весе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик был признан лучшим боксером мира в 2018 году по версии Yahoo Sports.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Усик, бокс

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