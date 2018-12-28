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Итальянский вратарь забил невероятно нелепый автогол: видео курьеза

пятница, 28 декабря 2018, 19:50

Голкипер клуба "Асколи" Филиппо Перрукини забил курьезный гол в свои ворота в матче Серии В (второго по силе дивизиона чемпионата Италии) против лидера турнира "Палермо".

Перрукини решил продемонстрировать технику игры ногами в своей вратарской площади и попытался обыграть соперника. Голкиперу удалось перехитрить оппонента, однако затем мяч запутался в его ногах и закатился за линию ворот.

После этого Перрукини оставалось только схватиться за голову.

Ошибка голкипера привела к первому голу в матче, а в итоге "Асколи" потерпел поражение со счетом 0:3.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что сеть позабавил курьез с легендой английского футбола.

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