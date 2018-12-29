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Словенский горнолыжник вылетел с трассы на огромной скорости: видео жуткого падения

суббота, 29 декабря 2018, 09:48

Словенский горнолыжник Клемен Коси на огромной скорости вылетел с трассы в ходе этапа Кубка мира по скоростному спуску в итальянском Бормио.

Коси не сумел удержаться на трассе и вылетел в защитную сетку. Он порвал два слоя сетки и лишился лыж, после чего приземлился на снег лицом.

После жуткого падения Коси был госпитализирован. У него диагностировали многочисленные травмы лица. В частности, сообщается о переломах носа и зуба.

Отметим, что лучшим результатом 27-летнего Коси на этапах Кубка мира является седьмое место.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что американский экстремал пересек Антарктиду на лыжах.

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