Украинская теннисистка с разгрома стартовала на первом турнире сезона: опубликовано видео

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко с уверенной победы начала свой путь на первом турнире нового теннисного сезона, который стартовал в австралийском Брисбене (призовой фонд - 1 миллион долларов).

В матче первого круга Цуренко разгромила представительницу Румынии Михаэлу Бузнареску. Встреча завершилась победой украинской теннисистки в двух сетах - 6:0, 6:2.

В матче второго круга Цуренко встретится с представительницей Австралии Кимберли Биррелл.

Отметим, что действующей чемпионкой турнира в Брисбене является Элина Свитолина. Первая ракетка Украины начнет защиту своего титула со второго круга.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что Свитолина назвала громкую цель на 2019 год.