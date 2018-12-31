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Украинская теннисистка с разгрома стартовала на первом турнире сезона: опубликовано видео

понедельник, 31 декабря 2018, 11:02

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко с уверенной победы начала свой путь на первом турнире нового теннисного сезона, который стартовал в австралийском Брисбене (призовой фонд - 1 миллион долларов).

В матче первого круга Цуренко разгромила представительницу Румынии Михаэлу Бузнареску. Встреча завершилась победой украинской теннисистки в двух сетах - 6:0, 6:2.

В матче второго круга Цуренко встретится с представительницей Австралии Кимберли Биррелл.

Отметим, что действующей чемпионкой турнира в Брисбене является Элина Свитолина. Первая ракетка Украины начнет защиту своего титула со второго круга.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что Свитолина назвала громкую цель на 2019 год.

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Раздел: Спорт Тема: Теннис
Теги: Цуренко, теннис

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