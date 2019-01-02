Как украинские футболисты встретили Новый год: яркие фото

Известные украинские футболисты опубликовали в социальных сетях свои новогодние фотографии и поздравили болельщиков с 2019 годом.

Андрей Ярмоленко, Ярослав Ракицкий, Тарас Степаненко, Максим Коваль были в числе тех, кто встречал новый год по-домашнему - в кругу семьи.

"Желаем мира,добра,благополучия ,здоровья и счастья в каждый дом и семью. Все будет хорошо,если мы для этого приложим усилия", - пожелал подписчикам Степаненко.

"Пусть дом будет наполнен детским смехом, радостью и любовью! Побед каждому и во всем", - поздравил фанатов Ракицкий.

Никита Бурда вместе с друзьями устроил пижамную вечеринку.

Артем Беседин со своей возлюбленной веселился в Днепре. "С новым годом, друзья! Любите друг друга", - написал нападающий.

Руслан Малиновский на праздники уехал за границу - в Мексику.

Виталий Миколенко новогоднюю ночь провел в компании друзей.

Виктор Цыганков 2019 год встречал в родной Виннице.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что экс-игрок сборной Украины рассказал о своих новогодних курьезах.