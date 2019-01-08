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Легендарный футбольный тренер получил неожиданный вариант продолжения карьеры

вторник, 08 января 2019, 12:41

Бывший тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер может возглавить сборную Катара.

Об этом сообщает France Football.

По данным источника, Венгер является главным кандидатом на эту должность.

Руководство катарской футбольной федерации хочет видеть во главе национальной сборной опытного специалиста, который сможет достойно подготовить команду к домашнему чемпионату мира-2022. 69-летний Венгер, по мнению руководителей катарского футбола, идеально подходит на эту роль.

Напомним, Венгер покинул "Арсенал" в прошлом году после двадцати двух лет работы в клубе. Вместе с "канонирами" французский тренер трижды выигрывал АПЛ, а также по семь раз Кубок Англии и Суперкубок Англии.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что португальский тренер Паулу Фонсека назвал условие для ухода из "Шахтера".

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