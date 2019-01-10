Где смотреть онлайн женский спринт Кубка мира в Оберхофе: расписание трансляций

10 января в немецком Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону. Откроет его женская спринтерская гонка.

СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЮ ЖЕНСКОГО СПРИНТА В ОБЕРХОФЕ

Начало гонки - в 15.30.

Прямую трансляцию женского спринта можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Кроме того, трансляция спринта пройдет на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

В зачете спринтерских гонок у женщин в этом сезоне лидирует итальянка Доротея Вирер (146 очков), на втором месте идет Паулина Фиалкова из Словакии (122 очка), а на третьем - финка Кайса Макяряйнен (114 очков). Лучшая из украинок - Елена Пидгрушная (восьмое место, 78 очков).

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что был назван состав сборной Украины на этап Кубка мира в Оберхофе.