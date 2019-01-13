Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужской эстафеты в Оберхофе

13 января на четвертом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе, состоится эстафета у мужчин.

Смотрите на "Апострофе" видео онлайн трансляцию мужской эстафеты в Оберхофе.

Начало - в 16.00.

Плеер с видеотрансляцией женской эстафеты появится здесь за полчаса до начала гонки.

Лидером в эстафетах среди мужчин на текущем этапе Кубка мира является команда Швеции (60 очков), второе место у Норвегии (54), третья строчка у Германии (48). Украина занимает 16-е место (25).

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших биатлонистов мира резко высказался о победе российского допингиста.