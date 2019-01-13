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Украинский баскетболист провел великолепный матч в США: опубликовано видео

воскресенье, 13 января 2019, 12:30

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк набрал 29 очков в матче в Лиги развития НБА.

Михайлюк выступает за "Саут Бэй Лейкерс", который является дочерней командой клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс".

Во встрече с "Кантон Чардж" украинец провел на площадке 34 минуты, забросил 9 из 13 средних бросков, 3 из 11 трехочоковых, а также два из двух штрафных. Кроме того, Михайлюк собрал четыре подбора, отдал две результативные передачи и совершил один блокшот.

Несмотря на усилия Михайлюка его команда проиграла со счетом 115:122.

21-летний Михайлюк ранее выступал за "Черкасские мавпы". Летом прошлого года он подписал трехлетний контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" на сумму 4,6 миллиона долларов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский баскетболист клуба Алексей Лень набрал 24 очка в матче НБА.

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