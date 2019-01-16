Где смотреть онлайн женский спринт Кубка мира в Рупольдинге: расписание трансляций

17 января в немецком Рупольдинге пройдет женская спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Смотрите на "Апострофе" видеотрансляцию женского спринта в Рупольдинге.

Начало гонки - в 15.30.

Прямую трансляцию женского спринта можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Кроме того, трансляция спринта пройдет на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

В общем зачете Кубка мира в данный момент лидирует итальянка Доротея Вирер, которая набрала 438 очков. На втором месте идет ее соотечественница Лиза Витоцци (396). Также в тройку входит представительница Словакии Паулина Фиалкова (374). Лучшая из украинок - Елена Пидгрушная занимает 24 место, набрав 141 очко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские биатлонистки заняли восьмое место в эстафете в Оберхофе.