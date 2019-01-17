В ФФУ рассказали, когда в украинском футболе появится система видеопомощи арбитрам

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал, когда в украинском футболе появится система видеоповторов.

"Мы на финишной прямой. У нас есть несколько технических вопросов. Нужно протестировать оборудование определенным количеством часов. Я думаю, что в ближайшем времени мы увидим эту систему в тестовом режиме.

Один из вариантов – это финал Кубка Украины. Есть требование от ФИФА, это четкое количество часов в тестовом режиме. Если мы будем успевать, то хотелось бы, чтобы финал Кубка Украины или Суперкубок был проведен с системой VAR", – сказал Павелко.

В данный момент система видеооповторов активно используется в европейских чемпионатах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что со следующего сезона система будет использоваться на матчах Лиги чемпионов.