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В ФФУ рассказали, когда в украинском футболе появится система видеопомощи арбитрам

четверг, 17 января 2019, 18:57

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал, когда в украинском футболе появится система видеоповторов.

"Мы на финишной прямой. У нас есть несколько технических вопросов. Нужно протестировать оборудование определенным количеством часов. Я думаю, что в ближайшем времени мы увидим эту систему в тестовом режиме.

Один из вариантов – это финал Кубка Украины. Есть требование от ФИФА, это четкое количество часов в тестовом режиме. Если мы будем успевать, то хотелось бы, чтобы финал Кубка Украины или Суперкубок был проведен с системой VAR", – сказал Павелко.

В данный момент система видеооповторов активно используется в европейских чемпионатах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что со следующего сезона система будет использоваться на матчах Лиги чемпионов.

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