Где смотреть онлайн мужскую эстафету Кубка мира в Рупольдинге: расписание трансляций

В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге 17 января пройдет мужская эстафета.

Смотрите на "Апострофе" видео онлайн трансляцию мужской эстафеты в Рупольдинге.

Начало гонки в 15.30.

Прямую трансляцию мужской эстафеты можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Также трансляция гонки пройдет на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

Украину в гонке представят Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Дмитрий Пидручный.

Лидером в эстафетах среди мужчин на текущем этапе Кубка мира является команда Швеции (100 очков), столько же очков у России, третья строчка у Австрии (91). Украина занимает 21-е место (44).

Ранее "Апостроф" опубликовал видео и результаты женского спринта в Рупольдинге.