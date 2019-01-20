Футболист сборной Украины впервые в сезоне забил гол в Европе: опубликовано видео

Украинский полузащитник Евгений Шахов забил гол за ПАОК в матче 17-го тура чемпионата Греции против "Паниониса".

Шахов вышел на поле в основном составе своей команды, а на 69-й минуте отличился ударом из центра штрафной, после которого мяч прокатился у голкипера между ног. Украинец установил на табло окончательный счет - ПАОК одержал победу со счетом 3:0.

Также в этой встрече Шахов заработал желтую карточку.

Отметим, что для украинского хавбека этот гол стал первым в 22 матчах в составе ПАОКа в текущем сезоне. Также на счету Шахова 1 результативная передача.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинский футболист дебютировал в новой команде с сенсационной победы над "Реалом".