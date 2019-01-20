РУС. | УКР.

воскресенье, 20 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 января

11:18
Город в США накрыло разрушительным торнадо: первые фото и видео
11:13
​Иисус и свиньи: в сети смеются над колоритным фото боевика на Крещенье
11:05
У Путина насмешили сеть угрозами США из-за корабля в Черном море
10:31
Легендарный боксер одержал яркую победу в бою за титул: опубликовано видео
10:29
​Умер самый старый мужчина на Земле: что о нем известно
10:28
Трамп бежал в Крым: The Washington Post взбудоражила американцев
10:05
Где смотреть онлайн женский масс-старт Кубка мира в Рупольдинге: расписание трансляций
10:02
Европа проигрывает России: в Украине указали Западу на подготовку Путина к войне
10:00
Появились подробности о гибели известного украинца в Чехии: фото
09:39
Футболист сборной Украины впервые в сезоне забил гол в Европе: опубликовано видео
09:34
Патриотичное видео школьников из Киева стало хитом сети
09:29
​Число погибших от взрыва в Мексике резко выросло: опубликовано новое видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Легендарный боксер одержал яркую победу в бою за титул: опубликовано видео

воскресенье, 20 января 2019, 10:31

Легенда бокса Мэнни Пакьяо (61-7-2, 39 КО) в Лас-Вегасе провел бой против экс-чемпиона мира Эдриена Бронера (33-4-1).

Поединок завершился победой Пакьяо решением судей. 40-летний филиппинец доминировал в бою против соперника, который младше его на одиннадцать лет. Трижды Пакьяо был близок к тому, чтобы отправить Бронера на настил ринга, но дважды устоять на ногах американцу позволили канаты, а еще один раз он попятился назад, но сумел не упасть.

В итоге все три судьи отдали победу Пакьяо - 117:111, 116:112, 116:112.

Таким образом, Пакьяо защитил титул "регулярного" чемпиона по версии WBA в полусреднем весе. Филиппинский боксер одержал 61-ю победу в карьере. Также в его послужном списке семь поражений и две ничьи.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что стала известна возможная дата реванша между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Пакьяо, бокс

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Крещения в Киеве: эксклюзивное фото с высоты птичьего полета

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Арсенал - Челси - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реал - Севилья - 2:0 Хроника матча, видео голов

Ювентус - Милан - 1:0 Хроника матча, видео гола

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед - 0:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: