Легендарный боксер одержал яркую победу в бою за титул: опубликовано видео

Легенда бокса Мэнни Пакьяо (61-7-2, 39 КО) в Лас-Вегасе провел бой против экс-чемпиона мира Эдриена Бронера (33-4-1).

Поединок завершился победой Пакьяо решением судей. 40-летний филиппинец доминировал в бою против соперника, который младше его на одиннадцать лет. Трижды Пакьяо был близок к тому, чтобы отправить Бронера на настил ринга, но дважды устоять на ногах американцу позволили канаты, а еще один раз он попятился назад, но сумел не упасть.

В итоге все три судьи отдали победу Пакьяо - 117:111, 116:112, 116:112.

Таким образом, Пакьяо защитил титул "регулярного" чемпиона по версии WBA в полусреднем весе. Филиппинский боксер одержал 61-ю победу в карьере. Также в его послужном списке семь поражений и две ничьи.

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