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Когда возобновится чемпионат Украины: названы даты и время матчей

среда, 23 января 2019, 16:44

Весенняя часть чемпионата Украины по футболу 2018-2019 стартует 23 февраля. УПЛ утвердила даты и время проведения матчей 19-го, а также 20-го тура.

Расписание двух первых после зимней паузы туров опубликовал официальный сайт УПЛ.

"Шахтер" и "Динамо", которым 21 февраля предстоит провести ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы, в чемпионате Украины свои выступления возобновят 25 февраля домашними поединками.

19 тур

23 февраля (суббота)

14.00. "Мариуполь" - "Олимпик"

17.00. "Львов" - Черноморец"

24 февраля (воскресенье)

14.00. "Арсенал-Киев" - "Десна"

17.00. "Ворскла" - "Карпаты"

25 февраля (понедельник)

18.30. "Динамо" - "Заря"

19.00. "Шахтер" - "Александрия"

20 тур

2 марта (суббота)

14.00. "Десна" - "Динамо"

17.00. "Черноморец" - "Шахтер"

3 марта (воскресенье)

14.00. "Олимпик" - "Арсенал-Киев"

14.00. "Заря" - "Ворскла"

17.00. "Александрия" - "Мариуполь"

17.00. "Карпаты" - "Львов"

Напомним, после восемнадцати туров лидирует в УПЛ "Шахтер" (45 очков), на втором месте идет "Динамо" (38), а на третьем - "Александрия" (36).

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в чемпионате Украины появился тренер из Испании.

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