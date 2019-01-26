Где смотреть онлайн женскую гонку преследования Кубка мира в Антхольце: расписание трансляций

26 января в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону состоится женская гонка преследования на дистанции в 10 километров.

БИАТЛОН :СМОТРЕТЬ ВИДЕО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЮ ЖЕНСКОЙ ГОНКИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В АНТХОЛЬЦЕ

Начало гонки - в 14.30.

Прямую трансляцию женской гонки преследования можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Кроме того, трансляция гонки пройдет на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

В данный момент лидером общего зачета Кубка мира является итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которая набрала 532 очка. Вторую позицию занимает еще одна итальянка Лиза Витоцци (520). В тройку также входит словачка Паулина Фиалкова (460). Лучшая из украинок - Елена Пидгрушная (141) находится на 30-м месте.

Ранее "Апостроф" сообщал, что победу в гонке в Антхольце праздновала Маркета Давидова из Чехии.