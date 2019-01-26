Где смотреть онлайн мужскую гонку преследования Кубка мира в Антхольце: расписание трансляций

26 января в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, состоится мужская гонка преследования.

БИАТЛОН: СМОТРЕТЬ ВИДЕО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЮ МУЖСКОЙ ГОНКИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В АНТХОЛЬЦЕ

Начало гонки - в 16.30.

Прямую трансляцию мужской гонки преследования можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Кроме того, трансляция парсьюта пройдет на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

Отметим, что в зачете гонок преследования Кубка мира 2018-2019 у мужчин лидирует норвежец Йоханнес Бе (212 очков). Вторым идет россиянин Александр Логинов (178), третьим - немец Арнд Пайффер (149).

Ранее "Апостроф" опубликовал полное видео мужского спринта в Антхольце.