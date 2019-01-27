Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женского масс-старта в Антхольце

В рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце пройдет гонка с массовым стартом среди женщин.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женского масс-старта.

Начало гонки - в 13.45.

Плеер с видеотрансляцией гонки будет доступен за несколько минут до ее начала.

Украинские биатлонистки выступать в гонке не будут.

Отметим, что после пяти этапов в зачете гонок с массовым стартом Кубка мира 2018-2019 лидирует словацкая биатлонистка Паулина Фиалкова. На втором месте - немка Франциска Пройсс, а на третьем - норвежка Ингрид-Ландмарк Тандреволд.

Ранее "Апостроф" сообщал о результатах женской гонки преследования в Антхольце.