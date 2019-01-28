Переход Ракицкого в российский топ-клуб: появились новые детали

Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий покинул расположение команды на сборах в Турции и прибыл в Доху, где прошел медицинское обследование в российском "Зените".

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

В ближайшее время российский гранд официально объявит о приобретении 29-летнего футболиста.

Один из лидеров национальной команды приступит к тренировкам с новыми одноклубниками на втором сборе, который пройдет с 1 по 10 февраля в Аликанте.

Ожидается, что за украинского легионера российский клуб заплатит 12 миллионов евро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что знаменитый нападающий нашел оправдание трансферу Ракицкого в российский клуб.