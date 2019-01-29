Известный украинский тренер раскритиковал переход Ракицкого в "Зенит"

Экс-тренер сборной Украины, харьковского "Металлиста" и днепровского "Днепра" Мирон Маркевич считает неуместным трансфер Ярослава Ракицкого из "Шахтера" в российский "Зенит".

По словам специалиста, футболисту нужно было доигрывать в донецком клубе.

"Ракицкому нужно было доигрывать в "Шахтере". В 29 лет нет смысла куда-то уходить. Он допустил ошибку уйдя в "Зенит". Лучше бы он доигрывал в донецком клубе и не искал себе каких-то других вариантов.

У "Шахтера" в защите сейчас очень серьезные проблемы. Возможно кого-то еще и приобретут. Дай Бог, чтобы Бондаренко заиграл, но это только время покажет. Возможно Бондаренко заменит Ракицкого, возможно еще кто-то", - сказал футбольный наставник.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ФФУ прокомментировали скандальный трансфер игрока сборной Украины.