Друг Украины может стать президентом WADA: Жданов раскрыл подробности

В среду, 30 января, в Страсбурге (Французская Республика) во время внеочередного заседания Специального Европейского комитета по вопросам Всемирного антидопингового агентства (САНАМА) был избран единый кандидат от Европы на пост президента Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Об этом "Апострофу" сообщил глава Министерства молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

По его словам, из 49 членов Совета Европы и членов CAHAMA, 28 проголосовали в поддержку Витольда Баньки, который является министром спорта и туризма Польши, а также членом WADA.

"Витольд Банька опытный профессионал, сделал много реформ в сфере борьбы с допингом в Польше и на мировом уровне. Он является другом Украины", - сообщил Жданов.

Он добавил, что в дальнейшем за пост президента WADA Банька предстоит сразиться с представителями Азии, Африки и Америки, которые тоже выставят своих единых кандидатов.

"Но надеюсь, что он победит и борьба с допингом получит новый импульс в своем развитии", - отметил Жданов.

Также, по словам министра, Банька заверил, что в случае его избрания, все страны будут равны перед антидопинговым законодательством.

"Не будет стран, которым сделают преференции. Все будут равны в ответственности за нарушение антидопинговых правил", - привел слова поляка министр.