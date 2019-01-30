Заманили обманом: появились фото и детали задержания в России украинского кикбоксера

Стали известны подробности задержания украинского кикбоксера Вадима Оленчика, которое состоялось в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает "Фонтанка".

Сотрудники МВД России обманом сумели заманить Оленчика в помещение МРЭО, придумав историю с несуществующим ДТП. В МРЭО его уже ждали сотрудники Росгвардии.

Оленчик находился в розыска Интерполе с конца 2017 года. В октябре 2017 года Оленчик вместе со знакомым отдыхал в ночном баре в Киеве. Позже товарищ Оленчика был обнаружен задушенным. При этом его автомобиль Audi A4 исчез.

Украинские правоохранительные органы уже получили уведомление о задержании Оленчика.

23-летний Оленчик является двукратным чемпионом мира по кикбоксингу, чемпионом Европы и пятикратным чемпионом Украины по тайскому боксу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России задержали убийцу 16-летней спортсменки.