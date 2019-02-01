Стала известна заявка "Шахтера" на плей-офф Лиги Европы

Чемпион Украины "Шахтер" подал заявку для участия в плей-офф Лиги Европы.

Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

В заявку были включены 25 футболистов, в том числе и два новичка команды: защитник Валерий Бондаренко и полузащитник Манор Соломон.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 55. Олег Кудрик;

защитники: 2. Богдан Бутко, 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 15. Валерий Бондаренко, 18. Иван Ордец, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили;

полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 17. Максим Малышев, 19. Манор Соломон, 21. Алан Патрик, 23. Веллингтон Нем, 27. Майкон, 29. Андрей Тотовицкий, 50. Сергей Болбат, 74. Виктор Коваленко, 99. Фернандо;

нападающие: 8. Оларенважу Кайоде, 10. Жуниор Мораес.

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" сыграет против немецкого "Айнтрахта". Матчи пройдут 14 и 21 февраля.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что на сборе в Турции "Шахтер" разгромил польский "Лех".