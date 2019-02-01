В семье одного из лучших футболистов мира произошла трагедия

В Аргентине скончался отец невесты Криштиану Роналду Джорджины Родригес. Ему было 70 лет.

Об этом сообщает A Hola.

Отмечается, что отец девушки Хорхе Эдуардо Родригес страдал от осложнений, связанных с перенесенным два с половиной года назад инсультом.

Несколько дней назад Родригес вылетела в Аргентину, чтобы в трудный момент быть рядом с близкими.

Известно, что Хорхе Эдуардо на профессиональном уровне играл в футбол в Аргентине, а также работал тренером в Испании. Кроме того, СМИ сообщали о том, что отец невесты Роналду в период с 2003 по 2013 годы дважды отбывал тюремный срок за наркотрафик.

Напомним, вместе с Родригес Роналду воспитывает четверых детей: общую дочь Алану Мартину, а также Криштиану-младшего, Матео и Еву, которые были рождены от суррогатных матерей.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что Роналду могут лишить наград после громкого скандала.