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Ковалев - Альварес: полное видео боя

воскресенье, 03 февраля 2019, 10:28

Российский боксер Сергей Ковалев (33-3-1, 28 КО) одержал победу в реванше против колумбийца Элейдера Альвареса (24-1, 12 КО) и вернул себе пояс чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

Поединок прошел в городе Фриско, штат Техас, США.

Ковалев одержал уверенную победу по итогам двенадцати раундов боя. Все три судьи отдали победу россиянину - 116-112, 116-112, 120-108.

По ходу боя российский боксер нанес 816 ударов, из которых 213 достигли цели. У Альвареса - 369 ударов и 111 попаданий.

Напомним, в августе прошлого года Ковалев проиграл Альваресу техническим нокаутом в седьмом раунде.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что появилось громкое заявление модели, которая обвиняет Ковалева в избиении в США.

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