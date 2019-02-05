Динамо - Эстерсунд: видео онлайн трансляция матча

5 февраля киевское "Динамо" в рамках подготовки ко второй части сезона проведет товарищеский матч против шведского клуба "Эстерсунд". Встреча пройдет на центральном стадионе в Марбелье. Начало матча в 13:00.

Смотрите на "Апострофе" видеотрансляцию матча "Динамо" - "Эстерсунд".

Плеер с видеотрансляцией появится на сайте за несколько минут до начала матча.

Клуб "Эстерсунд" из одноименного города был основан в октябре 1996 года. В прошлом сезоне клуб финишировал на шестом месте в чемпионате Швеции, не сумев пробиться в еврокубки. Главным достижением команды является выигрыш Кубка Швеции в 2017 году.

В прошлом сезоне "Эстерсунд" играл с луганской "Зарей" в групповом турнире Лиги Европы и оба раза победил с одинаковым счетом 2:0.

Для "Динамо" сбор в Марбелье является последним перед возобновлением сезона.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" разгромило ЦСКА на сборе в Марбелье.