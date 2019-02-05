Украинский чемпион может сразиться за титул со "Штормом" из Колумбии

Украинский боксер Александр Гвоздик (16-0, 12 КО) может провести защиту титула чемпиона мира по версии WBC в бою с колумбийцем Элейдером Альваресом (24-1, 12 КО), по прозвищу "Шторм", который недавно проиграл россиянину Сергею Ковалеву.

Об этом сообщил канадский менеджер Гэри Фридмен.

34-летний Альварес прежде являлся чемпионом мира по версии WBO и IBA, а также владел титулом чемпиона по версии WBC Silver.

Что касается 31-летнего Гвоздика, то он стал чемпионом мира 1 декабря, нокаутировав канадца Адониса Стивенсона.

Напомним, что 30 марта Гвоздик проведет добровольную защиту титула. Его соперником может стать швед Свен Форнлинг (15-1, 7 КО).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Гвоздик планирует взять участие в боях без правил.