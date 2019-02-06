Барселона - Реал: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Барселоны" и мадридского "Реал" на первый полуфинальный матч Кубка Испании, который пройдет в Барселоне сегодня, 6 февраля.

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Ракитич, Артур, Коутиньо, Малком, Суарес

Запасные: Пенья, Аленья, Месси, Роберто, Боатенг, Видаль, Мурильо

Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Кроос, Льоренте, Васкес, Винисиус, Бензема

Запасные: Куртуа, Начо, Бэйл, Каземиро, Асенсио, Иско, Себальос

Начало матча - в 22.00. Главный арбитр встречи - Матеу Лаос.

Ранее "Апостроф" сообщал, "Барселона" сыграет с "Реалом" в необычных футболках.