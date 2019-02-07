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Где смотреть онлайн мужскую индивидуальную гонку Кубка мира в Кенморе: расписание трансляций

четверг, 07 февраля 2019, 09:25

7 февраля в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону 2018-2019, который пройдет в канадском Кенморе, состоится индивидуальная гонка среди мужчин.

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Начало гонки - в 21.20.

Прямую трансляцию индивидуальной гонки можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку в прямом эфире покажет телеканал "Матч! ТВ". Также трансляция будет доступна на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

Отметим, что в текущем сезоне Кубка мира ранее лишь раз проводилась индивидуальная гонка. Выиграл ее француз Мартен Фуркад, а украинец Сергей Семенов финишировал шестым.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что российские биатлонисты опозорились перед этапом Кубка мира в Кенморе.

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